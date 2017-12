Corte de água afeta centro de SP e Suzano nesta quarta

Técnicos da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) realizam nesta quarta-feira, 28, a instalação de uma válvula na rede de distribuição na Avenida Cruzeiro do Sul junto à Rua Pietro Giannoccaro, região central de São Paulo.

Para isso, o fornecimento de água foi interrompido às 3 horas e deve se estender até às 23 horas nos bairros Bom Retiro, Ponte Pequena, Ponte Grande, Belém e Belenzinho. A população da região é estimada em 15 mil pessoas.

Em Suzano, região leste da Grande São Paulo, a Sabesp realiza a troca do medidor de vazão na entrada do reservatório de água tratada localizado na Avenida Luiz Bainconi na esquina com a Rua General Francisco Glicério.

Para que o serviço seja feito, o abastecimento de água para os cerca de 260 mil habitantes de Suzano será interrompido entre às 16 horas e meia-noite. O retorno do abastecimento será gradual após o término dos trabalhos e a normalização está prevista para ocorrer até às 6 horas de quinta-feira, 29.

Os casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento 195. A ligação é gratuita.