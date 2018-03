Corte de água afeta 35 mil residências na região de Itaquera

SÃO PAULO - Cerca de 35 mil residências da região de Itaquera, zona leste de São Paulo capital, ficarão sem água nesta segunda-feira, 10. A Sabesp cortará o fornecimento entre as 6 e 21 horas para fazer manutenção da rede localizada na esquina da Avenida Pires do Rio com a Rua Lagoa Salgada.

A Sabesp prevê que os serviços sejam concluídos até as 20 horas, com a normalização do abastecimento até o meio-dia de terça-feira, 11. Para minimizar os efeitos da parada emergencial, a companhia disponibilizará caminhões pipa para hospitais, postos de saúde e outros serviços essenciais na região. A empresa recomenda a utilização racional da água armazenada nas caixas residenciais.

Serão afetados 29 bairros: Cidade A. E. Carvalho, Vila Carmosina, Itaquera, Vila Campanella, Jardim Liderança, Vila Santana, Vila Taquari, Jardim Norma, Jardim Naufal, Vila Verde, Jardim Ruth, Jardim Santana, Vila Jacuí, Jardim Santa Maria, Jardim da Casa Pintada, Jardim Planalto, Vila Reis, Jardim São Sebastião, Lageado, Vila Xavante, Jardim Lucinda, Jardim Ipanema, Vila Progresso, Jardim Ubirajara, Jardim Cleide, Jardim Adelaide, Jardim Itapemirim, Vila Regina e Jardim Aurora.

Os casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento 195, que funciona durante 24 horas. A ligação é gratuita.