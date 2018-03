Corrida e show de rock complicam trânsito em SP

Trânsito entres as pontes das Bandeiras e da Casa Verde durantae a madrugada. Foto: José Patrício/AE

SÃO PAULO - Dois eventos neste fim de semana - a corrida São Paulo Indy 300, no domingo, e o show do Guns'n Roses, no sábado - deverão levar cerca de 100 mil pessoas ao Sambódromo do Anhembi, na zona norte, e ao Estádio Palestra Itália, na zona oeste da capital paulista. O trânsito na Marginal do Tietê e na Rua Turiaçu deverá ficar ainda pior com o acesso de expectadores e interdições de ruas e avenidas ao redor. São esperadas 60 mil pessoas no Anhembi e 39 mil no show de rock.

Desde às 22 horas da sexta-feira, o trecho da pista local da Marginal do Tietê no sentido Castelo Branco entre a Pontes das Bandeiras e da Casa Verde já estava interditado. Os motoristas devem utilizar a pista expressa.

A Avenida Olavo Fontoura, ao lado do sambódromo, entre a Praça Campo de Bagatelle e a Rua Alfonso Reinaldo Gallucci, também já estava fechada nos dois sentidos desde sexta-feira. Somente é permitido o acesso de pedestres e de veículos prestadores de serviço de transporte ao evento. A alternativa à Olavo Fontoura é a Avenida Braz Leme ou a pista expressa da Marginal. A liberação será feita às 5 horas de segunda-feira.

Show

No Palestra Itália, o embarque e o desembarque de automóveis será realizado pela Rua Padre Antônio Tomás, entre as Avenidas Francisco Matarazzo e Antarctica. Ônibus fretados terão ponto especial de acesso na Avenida Auro Soares de Moura Andrade. Já os táxis terão acesso às Ruas Turiaçu, Diana e Caraíbas. Para escapar ao trânsito da Francisco Matarazzo, a alternativa é a Avenida Marquês de São Vicente. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.