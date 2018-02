Corrida de rua da Vila Prudente acontece no próximo domingo

Foram encerradas as inscrições para a 3ª Corrida de Caminhada de Vila Zelina, na região da Vila Prudente. A prova acontece no domingo, 30, com saída do pelotão às 8h, do Parque Ecológico ( Lydia Natalizio Diogo) e terá neste ano 6km de corrida e 3km de caminhada pelas adjacências, com duração prevista de uma hora.

A premiação vai para os cinco melhores tempos gerais e aos três melhores por faixa etária e sexo, apenas entre os corredores. São 10 categorias: de 16 a 24 anos, de 25 a 29 anos, 3de 30 a 34 anos, de 35 a 39 anos, de 40 a 44 anos, de 45 a 49 anos, de 50 a 54 anos, de 55 a 59 anos, de 60 a 64 anos e acima de 65 anos. Para a caminhada, a participação será livre para todas as idades.

O percurso passa pelas ruas Aracati Mirim, Rua João Pedro Lecor, Avenida Jacinto Menezes Palhares, Rua Moisés C. De Lira, Rua Marcello Muller, Rua Serra do Pereiro, Rua Susana e Rua Alexandre Gutiérrez.

