'Corretor de sonhos' tem vista privilegiada Um espaço amplo, com obras de arte espalhadas por todos os cantos e uma vista privilegiada. À frente o Vale do Anhangabaú e à esquerda, o edifício do Banespa. Ao contrário do que se imagina, o silêncio impera, assim como a luz, acesa ininterruptamente em todos os prédios comerciais vizinhos. "Todo mundo que põe os olhos fica eufórico e quer logo se mudar para o centro", conta o fotógrafo Cisco Vasques.