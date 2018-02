Correria parou Estação da Luz Um tumulto muito parecido ao de ontem paralisou as operações da Estação da Luz (Linha 1-Azul) em 11 de outubro. Também por causa de boatos de um suposto tiroteio, passageiros que usam a conexão entre as Linhas 1-Azul e 4-Amarela correram pelos corredores - derrubando barreiras e pisoteando outras pessoas. Na ocasião, dez pessoas ficaram feridas. Os trens da Linha 1 permaneceram 36 minutos sem circular porque, em pânico, as pessoas se jogaram nos trilhos dos trens.