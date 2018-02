Correios vão emitir 1,2 milhão de selos em homenagem à visita de Francisco Os Correios vão lançar, na terça-feira, durante a Jornada Mundial da Juventude, um selo em celebração à visita do Papa Francisco ao Brasil. A imagem mostra, em primeiro plano, a imagem do pontífice fazendo um gesto de bênção. Ao fundo, a representação da vista da Baía de Guanabara e, à esquerda, o monumento do Cristo Redentor.