Córregos transbordam e capital registra pontos de alagamentos nesta 4ª

Atualizado às 23h13

SÃO PAULO - A chuva desta quarta-feira, 27, na capital paulista causou o transbordamento de quatro córregos, a queda de ao menos uma árvore e o alagamento de parte da sala de embarque do Aeroporto de Congonhas. O rompimento de uma adutora da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) na região do Tremembé, na zona norte, também inundou casas e deixou pessoas ilhadas às 18h.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, da Prefeitura, esta quarta foi o dia mais chuvoso do ano, com 39,3 milímetros de pluviometria na média da cidade - 15% de todo o volume esperado para o mês. O recorde anterior era do dia 9, com 37,8 mm.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A chuva teve início por volta das 14h e logo se espalhou para todas as regiões da cidade. Quatro subprefeituras, de Ipiranga (zona sul), Jaçanã/Tremembé (norte), Itaquera e Itaim Paulista (leste), entraram em alerta por causa do extravasamento dos córregos Ipiranga, Ribeirão Piqueri, Rio Verde e Lajeado. A capital registrou, até as 23h30, 52 pontos de alagamento – 28 deles intransitáveis.

“É uma chuva típica do período, no verão, mas teve uma intensidade mais forte”, disse o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Franco Vilela. Segundo o especialista, a convergência de ventos úmidos que teve início na região noroeste da capital foi um dos fatores responsáveis pelo fenômeno.

Em duas horas, de acordo com CGE, a temperatura da cidade caiu 10 graus. Às 16h, a capital registrava 20°C, ante 30°C às 14h. As chuvas afetaram parte da região metropolitana. Em Taboão da Serra, carros foram arrastados pela enxurrada.

A infiltração da água da chuva no teto do Aeroporto de Congonhas, na zona sul, derrubou uma grade de plástico e alagou parte da área de embarque. Nenhum passageiro ou funcionário se feriu. Na Avenida 23 de Maio, uma árvore caiu em cima de um carro e de uma van, perto do Viaduto Jaceguai. Ninguém se machucou. Por causa do acidente, três faixas da via ficaram bloqueadas no fim do tarde.

Adutora. Uma adutora da Sabesp se rompeu no Tremembé e a correnteza da água invadiu residências perto do Horto Florestal. Quatro pessoas ficaram ilhadas em casa na Rua Luís Carlos Gentile de Laet. A Sabesp informou que equipes foram enviadas ao local para estancar o vazamento e que “todos os prejuízos causados pelo rompimento serão ressarcidos”.