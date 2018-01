Córregos transbordam e alagam pistas da Anchieta e Régis

O córrego Ribeirão dos Meninos, em São Caetano, no ABC paulista, transbordou na tarde desta quinta-feira, 28, segundo informou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura. O transbordamento alagou ruas da região. Também foi registrado, na via Anchieta, o alagamento do córrego Ribeirão dos Couros, que interditou as pistas centrais.

Alagamento na rua Barra do Timbagi, no Bom Retiro, região do centro. Foto: André Lessa/AE

A Anchieta foi alagada na altura do km 13, sentido Santos, por volta das 16h30. A primeira pista expressa foi liberada às 16h55; a segunda, às 19 horas.

Um alagamento na Rodovia Régis Bittencourt também causava lentidão, nos dois sentidos, do quilômetro 272 ao 276. Segundo a Autopista Régis Bittencourt, concessionária que administra a estrada, o alagamento ocorreu às 16h, na região de Taboão da Serra, mas toda a morosidade no local é reflexo da forte chuva desta tarde.

São Paulo tem três pontos de alagamento por volta das 17h50. Todos transitáveis. São eles: Avenida Magalhães de Castro, perto da Ponte Roberto Rossi Zuccolo, sentido Interlagos; Rua Maria Domitila, junto da Rua da Figueira, em ambos sentidos e na Avenida Brasil, com Rua Alcides Barbosa, sentido Parque do Ibirapuera.

RECORDE

O janeiro deste ano é o segundo mais chuvoso em São Paulo desde 1943, quando o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) passou a fazer esta medição. Até as 16 horas desta quinta-feira, foram registrados 468,6 milímetros de chuva no Mirante de Santana, na zona norte da cidade. O recorde ainda é o mês de janeiro de 1947, quando choveu 481,4 mm.

Texto atualizado às 20h50.