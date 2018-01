Córregos que deságuam em piscinões estão sujos

JORNAL DA TARDE

Quase metade dos córregos que têm parte de suas águas direcionadas aos 20 piscinões da capital paulista está tomada por lixo, mato e entulho. Enquanto reservatórios visitados pela reportagem nas duas últimas semanas estão com a limpeza em dia e são monitorados por câmeras, os rios e córregos não receberam o mesmo cuidado da Prefeitura - às vésperas da temporada de chuvas, que começa neste mês.

'SP está muito mais bem preparada para as chuvas', diz secretário das Subprefeituras

Na zona leste, região com mais piscinões de São Paulo - 11 no total -, a reportagem encontrou cinco córregos tomados por mato, garrafas PET, sacos de lixo e pneus no leito. Os riachos têm suas águas desviadas para os Piscinões Oratório, Caaguaçu, Limoeiro, Aricanduva 2 e Aricanduva 3. Na zona sul, o mesmo problema ocorre com parte dos Córregos Pirajuçara - que abastece o Piscinão Jardim Maria Sampaio - e Águas Espraiadas, que encontra o reservatório Jabaquara.

Na zona norte, o Córrego Cabuçu de Baixo, que atravessa o reservatório Bananal, não passa por limpeza há um bom tempo, segundo moradores. "Moro aqui há 25 anos e poucas vezes vi a Prefeitura fazendo limpeza. O piscinão está em dia, mas acho que só isso não adianta", afirma a secretária Francisca Alessandra Cemião, de 32 anos.

O professor aposentado de Hidrologia da Universidade de São Paulo (USP) Júlio Cerqueira Cesar Neto afirma que não adianta os piscinões estarem limpos, se os córregos que chegam a eles permanecerem sem manutenção. "Pode ocorrer de o córrego transbordar antes de a água chegar ao reservatório. É importante que todo o sistema seja bem cuidado."

Marcelo Rosenberg, engenheiro hidráulico e conselheiro do Instituto de Engenharia, vai mais longe. "Resíduos de grande porte, como pneus e móveis jogados em rios, formam uma espécie de barragem, o que dificulta a passagem da água e causa enchente." Ele afirma que a limpeza e o desassoreamento precisam ser feitos permanentemente para que os córregos tenham sempre uma boa capacidade de vazão.

Orçamento. Para este ano, as 31 subprefeituras juntas têm R$ 118,73 milhões para cuidar da limpeza de córregos e galerias, conforme consulta feita no orçamento da Prefeitura. Até 6 de junho, última atualização online, foram gastos R$ 49 milhões, ou 41%.

Com a limpeza manual dos córregos, que nada mais é do que cortar o mato e retirar o entulho das margens e o lixo aparente, a Prefeitura gastou, até junho, R$ 12,23 milhões ou 64,77% do valor previsto para o serviço neste ano. Já com a manutenção mecânica, que tem a função principal de remover o lixo acumulado no fundo dos córregos e rios e desassorear seus leitos, foram gastos, no mesmo período, R$ 5,21milhões dos R$ 37,75 milhões reservados para o ano.