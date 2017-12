Córrego transborda na zona sul e SP entra em estado de alerta

Atualizado às 19h20

As subprefeituras de Ipiranga, Vila Mariana, Campo Limpo e M'Boi Mirim, na zona sul de São Paulo, entraram em estado de alerta para alagamentos na tarde desta quarta-feira, 12, após o transbordamento dos córregos Ipiranga e Morro do S transbordou. Às 17h, o estado de alerta foi encerrado.

Uma mulher grávida de oito meses foi arrastada pelas correntezas da chuva e caiu no córrego Água Espraiada, no Jabaquara, por volta das 16h30. Ela foi resgatada pelos bombeiros na Avenida Jornalista Roberto Marinho e encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital Municipal Arthur Ribeiro de Saboya. Naõ havia informações sobre o seu estado de saúde.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), praticamente toda a cidade também chegou a ficar em estado de atenção, e nove pontos de alagamento foram registrados, nas zonas leste, sul e sudeste, sendo dois intransitáveis às 18h30.

No mesmo horário, todas as linhas do Metrô operam com velocidade reduzida, exceto a Linha 4-Amarela. A Companhia Paulista de Transporte Metropolitano (CPTM) operava regularmente.

Previsão. O tempo não muda nos próximos dias, que seguem com sol entre nuvens e chuvas na forma de pancadas no período da tarde, segundo o CGE. Na quinta-feira, há previsão de sol entre nuvens e temperaturas em elevação ao longo do dia. Os termômetros ficam entre 20ºC e 30ºC, com possibilidade trovoadas, rajadas de vento e risco de alagamentos no fim da tarde.