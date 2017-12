Córrego transborda na zona leste de SP e deixa região em estado de alerta

Durante as fortes chuvas que atingiram a capital paulista na tarde desta sexta-feira, 17, o Córrego Jacuí transbordou, deixando as subprefeituras de Ermelino Matarazzo e São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, em estado de alerta.

Conforme previsão dos meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências, nas próximas horas podem ocorrer chuvas leves e isoladas.

Alagamentos. As zonas sudeste, sul, oeste, centro, norte, a Marginal do Pinheiros e a Marginal Tietê entraram em estado de atenção para alagamentos às 14h20, mas a situação melhorou a partir das 17h10. Também houve registro de rajadas de vento de 40km/h no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, e de 59km/h em Congonhas.

Previsão. No final de semana, o sistema frontal se afasta do Estado de São Paulo e as condições de chuva diminuem. No sábado, 18, os ventos trazem a umidade do oceano para a faixa leste do Estado. Podem ocorrer chuvas leves e chuviscos, alternados com períodos de sol entre nuvens ao longo do dia. Os termômetros variam entre mínimas de 19ºC e máximas que podem chegar aos 28ºC.