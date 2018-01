Córrego transborda na zona leste; CGE decreta estado de alerta

A região de São Miguel e Itaim Paulista, no extremo da zona leste de São Paulo, estão em estado de alerta devido ao transbordamento do Córrego Jacu-Pêssego.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), ligado à Prefeitura, informou que o córrego, localizado no Jardim Pantanal, transbordou nesta tarde. Segundo os bombeiros, até à 14h50, a corporação não havia atendido nenhuma ocorrência grave na região.

O órgão afirmou ainda que a Marginal do Tietê está em estado de atenção em razão das fortes chuvas. No final de semana, as instabilidades permanecem sobre a Grande São Paulo. Nesta tarde, chove em alguns pontos isolados.