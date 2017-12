Córrego transborda e São Paulo registra queda de granizo

O vento provocou a queda de um outdoor na esquina da Avenida Brigadeiro Faria Lima com a Rua Cardeal Arcoverde, na zona oeste. O Corpo de Bombeiros informou que três pessoas tiveram ferimentos leves. Até as 21 horas, a Prefeitura havia contabilizado 54 árvores caídas. Desde o início do ano, mais de mil já foram derrubadas.

Moradores das zonas sul e oeste protestaram contra a falta de energia à tarde. Na Rua Queiroz Filho, próxima da Marginal do Pinheiros, na Vila Leopoldina, um grupo de cerca 30 de pessoas fez uma manifestação. No mesmo horário, 150 moradores protestaram na Rua Chico Nunes, no Campo Belo, zona sul. Segundo a PM, o ato foi encerrado com a chegada de uma equipe da AES Eletropaulo, que restabeleceu a luz. Outras 40 pessoas também se reuniram na Rua Frei Luís Beltrão, no Jardim Luís, zona sul, às 18h25.

Represas. Embora esteja chovendo diariamente e com intensidade na capital, há previsão de pouca precipitação nos reservatórios da Grande São Paulo. A Climatempo diz que a chuva será rápida e localizada nos mananciais nos próximos dias.