Corrégo transborda e São Miguel fica em estado de alerta

O Centro de Gerenciamento de Emergências colocou a região de São Miguel Paulista em estado de alerta nesta terça-feira, 6, por causa do transbordamento por volta das 17h30 do Córrego Jacu. Devido à forte chuva, as zonas leste e sudeste de São Paulo também estavam em estado de atenção no fim desta tarde.

As zonas sul, oeste e a Marginal do Pinheiros saíram do estado de atenção após a chuva perder força nessas áreas. Depois das 18 horas, não havia mais nenhum ponto de alagamento na capital, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Mais cedo, foi registrado um na Avenida Maria Coelho Aguiar, junto à Praça Alceu Amoroso Lima, no Jardim São Luís, na zona sul.

Por causa da força do temporal, uma árvore caiu na Estrada da Riviera, próximo à Rua Amália Falchi Senise e o semáforo da travessa entre a Estrada de Itapecerica e a Avenida Carlos Lacerda ficou apagado.

Os termômetros na cidade de São Paulo alcançaram 30ºC nesta e, em função do calor e da umidade, a formação de áreas de instabilidades provocaram as chuvas fortes. De acordo com o CGE, houve queda de granizo na Rua Lino Coutinho e na Avenida Tancredo Neves com a Rua Vergueiro, no bairro do Ipiranga por volta das 16 horas.

No mesmo horário, o aeroporto de Congonhas registrou rajadas de vento de 40km/h. No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, os ventos atingiram 50km/h.

São Caetano do Sul

As fortes chuvas também causaram o alagamento da Avenida Guido Aliberti, no centro de São Caetano do Sul, no ABC paulista. Segundo a Defesa Civil do município, o alagamento aconteceu por volta das 16h15 e às 17 horas a situação estava controlada. O trânsito chegou a ser bloqueado na via.