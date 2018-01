Córrego transborda e região do Butantã entra em estado de alerta para enchentes

A região do Butantã, na zona oeste de São Paulo, entrou em estado de alerta para enchentes às 19h48 desta quinta-feira, 11, depois que o Córrego Itaim transbordou. O extravasamento foi na altura da Rua Joaquim Lapas Veiga, próximo à Rodovia Raposo Tavares. Este é o segundo dia seguido que a cidade registra transbordamento de córrego. Na quarta-feira, 10, o Córrego Verde, em Itaquera, zona leste, provocou uma enxurrada que arrastou carros e um caminhão.

Às 20 horas, havia 12 pontos de alagamento na cidade, sendo um intransitável na altura da Ponte João Dias, na Marginal do Pinheiros. Mais cedo, a Avenida das Nações Unidas chegou a ter quatro pontos intransitáveis. Por causa dos transtornos, o trânsito na cidade ficou carregado e com índice acima da média até as 20 horas.

A Rodovia Régis Bittencourt foi totalmente bloqueada no quilômetro 272, em Taboão da Serra, por volta das 19 horas por causa de excesso de água na via. Às 20 horas, a pista no sentido da capital tinha congestionamento do km 284 ao 282 e do 279 ao 272.

As chuvas começaram no fim da tarde e atingiram a capital de forma generalizada. Na Grande São Paulo, as chuvas variam entre fraca e moderada intensidade, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Também houve registro de pancadas na região das represas que abastecem a Região Metropolitana. A previsão é que os próximos dias sejam chuvosos e com volumes significativos de precipitação, até mesmo sobre os sistemas de abastecimento de água.