Córrego transborda e interdita pistas da Rodovia Anchieta

As pistas centrais dos dois sentidos da Rodovia Anchieta, na altura do km 13, estão bloqueadas desde às 11 horas desta terça-feira, 8, por conta do transbordamento do Ribeirão dos Couros. O tráfego foi desviado para as pistas marginais.

Na pista norte da Rodovia dos Imigrantes a chuva causa lentidão desde o km 17, em Diadema, até a chegada a São Paulo, na altura do km 11. O tráfego é intenso, sem lentidão, no trecho de serra, do km 55 ao 40.

Já na altura dos semáforos na Baixada, a chuva provoca lentidão entre os kms 70 e 65, região de São Vicente. Nas demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes o tráfego flui normalmente.