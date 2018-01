Córrego transborda e causa morte de mulher A dona de casa Sandra Aparecida dos Santos, de 31 anos, morreu depois ter o carro arrastado pela enxurrada durante forte temporal que caiu no sábado, em Votorantim, a 105 km de São Paulo. O veículo, dirigido pelo marido de Sandra, acabou caindo num córrego que havia transbordado. O rapaz tentou salvar a mulher, mas não conseguiu. O corpo foi resgatado na manhã de ontem pelo Corpo de Bombeiros. O carro foi retirado do córrego no início da tarde. A chuva causou também o transbordamento do rio Sorocaba.