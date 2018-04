Córrego na zona sul transborda e SP fica em atenção A chuva de ontem à tarde deixou todas as regiões da capital paulista em estado de atenção. Foram registrados pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) 8 pontos de alagamento - 4 intransitáveis. Os principais problemas foram registrados na região do Ipiranga, na zona sul, em consequência do transbordamento do Córrego Ipiranga, entre a Avenida Fagundes Filho e a Avenida Bosque da Saúde. Em Santo Amaro, uma criança que caiu em um bueiro foi resgatada pelos bombeiros.