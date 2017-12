Córrego do Ipiranga só terá obra no final de 2011 O histórico Córrego do Ipiranga, em seus 9,5 km de extensão, recebe enorme carga de esgoto in natura de vários bairros da capital: Ipiranga, Vila Mariana, Saúde, Bosque da Saúde, Cursino, Jabaquara e Americanópolis. E a situação deve continuar assim até o final de 2011, quando devem começar as obras da Sabesp do Projeto Tietê Fase 3, que inclui retirar o esgoto e fazer a ligação em coletor tronco para evitar o despejo da sujeira.