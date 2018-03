Córrego Aricanduva transborda; quase toda SP está em estado de atenção

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) colocou a Marginal Tietê, o centro, a Marginal Pinheiros, as zonas norte, oeste, sul, leste e sudeste em estado de atenção na tarde desta sexta-feira, 7, por conta das chuvas que atingem a capital.

Segundo o CGE, áreas de instabilidade formadas pelo calor e pela alta umidade, comuns no verão, provocam pancadas de chuva muito forte entre as zonas leste, sul e região central.

De acordo com as imagens de radar, a chuva é intensa, com possibilidade de queda de granizo e rajadas de vento em Vila Prudente, São Mateus, Itaquera, Mooca, Aricanduva, Vila Formosa, Ipiranga, Vila Mariana, Lapa, Butantã e Pinheiros.