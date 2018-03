Corregedoria vai investigar espionagem A Corregedoria-Geral da Administração (CGA) também vai averiguar a espionagem contra o secretário de Segurança Pública, Antônio Ferreira Pinto. O presidente da CGA, Gustavo Ungaro, pediu que o Shopping Higienópolis revele quem pediu e para quem entregou gravações do circuito interno de vigilância do local. As imagens mostram encontro do secretário com um jornalista. O shopping diz que entregou as imagens a policiais que alegavam investigar um crime. A Polícia Civil abriu inquérito sobre o caso.