Corregedoria prende policial e advogado Um investigador do 62.º Distrito Policial, no Jardim Popular, na zona leste de São Paulo, e um advogado foram presos em flagrante ontem pela Corregedoria da Polícia Civil sob a acusação de extorquir R$ 60 mil de um empresário dono de revendas de gás de cozinha. A prisão ocorreu na zona leste, depois de a vítima sair do banco com o dinheiro. O policial e o advogado aguardavam o empresário no carro do policial, um Peugeot 206, no estacionamento da agência. Eram 15h30. Tanto o advogado quanto o policial alegaram inocência.