Corregedoria prende 11 policiais por suspeita de fraude processual em SP

SÃO PAULO - A Corregedoria da Polícia Militar prendeu, nesta quinta-feira, 12, 11 policiais ligados a investigações sobre fraudes processuais, segundo informou a Secretaria da Segurança Pública. Integrantes da 4ª Companhia do 16.º Batalhão da corporação, que realiza o patrulhamento de parte da zona oeste da capital, foram detidos com simulacros, munições, celulares e até drogas em uma quantidade não revelada.

De acordo com o nota da Secretaria da Segurança (SSP), as prisões aconteceram após investigações de fraudes processuais. Os policiais foram presos de forma temporária e encaminhados ao Presídio Romão Gomes. “A SSP não compactua com desvios de conduta e todas as denúncias são rigorosamente apuradas pelas respectivas Corregedorias”, disse a pasta.

A reportagem questionou a secretaria sobre os motivos da prisão, mas não houve detalhamento além do informado na nota. Perguntou ainda há quanto tempo o caso era investigado, o que especificamente apurava, o que foi apresentado à Justiça como prova para o pedido de prisão, mas não houve resposta a nenhum desses questionamentos.

Segundo o UOL, a investigação dizia respeito a uma suposta alteração de cena de crime em 13 de outubro do ano passado em uma suposta ocorrência de roubo no Morumbi, zona sul da capital. Diz a reportagem que os policiais afirmaram ter trocado tiros com dois suspeitos, ocasião na qual um deles morreu. A polícia teria encontrado contradições nos depoimentos e ouvido uma testemunha que reforçou a tese de que os agentes teria forjado a cena.

Foram presos dois tenentes, um sargento, um cabo e sete policiais, segundo o UOL. Com eles, foram apreendidas quatro armas de brinquedo, maconha, cocaína, crack, estojos e munições de armas calibres 38, .40, 556 e 380.