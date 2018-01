Corregedoria pede prisão de seis PMs por morte em telhado

SÃO PAULO - A Corregedoria da Polícia Militar pediu nesta segunda-feira, 14, a prisão de seis policiais suspeitos de envolvimento na morte de Fernando Henrique da Silva, em 7 de setembro. Segundo as investigações, ele se escondeu dos policiais em uma casa após ser perseguido por roubar uma moto junto com o amigo Paulo Henrique de Oliveira, na região do Butantã, na zona oeste de São Paulo.

Silva foi preso em cima do telhado do imóvel, levado até a beira e jogado de uma altura de quase nove metros. A cena foi filmada por um celular e, depois da queda, é possível ouvir dois tiros.

Esses seis policiais e outros quatro PMs cumprem prisão administrativa desde este domingo, 13.

Já Oliveira foi cercado, rendido, revistado, algemado, solto e baleado por outro grupo de policiais no meio da rua. O crime foi gravado por câmeras de seguranças. Cinco PMs tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça Militar pela morte dele.