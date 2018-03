Corregedoria da Câmara de SP decide não absolver vereador Antonio Goulart

SÃO PAULO - Por 4 votos a 2, a Corregedoria da Câmara Municipal de São Paulo decidiu não absolver o vereador Antonio Goulart (PMDB), que está sob investigação após ter usado sua verba de gabinete para contratar uma gráfica que tem sua mulher como sócia.

Apesar do relatório final apresentado por Ricardo Teixeira (PSDB) ter inocentado Goulart, os membros da Corregedoria decidiram abrir processo de instrução, que terá um novo relator, Wadih Mutran (PP) - um dos que votou contra a absolvição do acusado. A pena prevista pode chegar até a cassação do mandato.