Corredor Rebouças terá obras por 50 dias Começa hoje a terceira etapa da requalificação do Corredor Rebouças, na zona oeste. Em 50 dias, o piso do trecho da Avenida Rebouças entre a Avenida Pedroso de Morais e a Rua Capitão Antônio Rosa, sentido centro, será substituído por concreto. Hoje também será interditado o trecho do corredor da Avenida Eusébio Matoso entre a Ponte Eusébio Matoso e a Avenida Vital Brasil, no sentido bairro.