Corredor Norte-Sul e Marginal do Tietê têm trânsito ruim

Os motoristas enfrentam, às 17h24, 124 quilômetros de lentidão na cidade na tarde desta quinta-feira, 18. O tráfego é mais intenso na zona oeste, com 33 km de trânsito na região, o que representa 29% dos 835 km de vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Piores pontos de lentidão - Corredor Norte-Sul tem cerca de 7 quilômetros de congestionamento, nos dois sentidos, do viaduto Indianópolis até a Praça da Bandeira. - Marginal do Tietê, na pista local, sentido Rodovia Ayrton Senna, o motorista enfrenta 5,4 quilômetros de tráfego intenso, entre a Ponte do Piqueri e a Rodovia Castelo Branco. - Marginal do Tietê, na pista expressa, sentido Castelo Branco, da Ponte Jânio Quadros até a Ponte Aricanduva, com 4 quilômetros. Situação dos principais corredores Zona sul - Avenida Ibirapuera: morosidade de cerca de 2 quilômetros no sentido Centro, da Avenida Indianópolis até a Bandeirantes. - Rua das Juntas Provisórias: 1,9 quilômetro de congestionamento, no trecho entre Viaduto Grande São Paulo e a Escola de Engenharia do Mackenzie. Zona oeste - Avenida Rebouças: trânsito lento da Avenida Brasil até a Faria Lima, com 1,4 quilômetro. - Ligação Leste-Oeste: trânsito normal. - Marginal do Pinheiros: 2 quilômetros de morosidade da Ponte Cidade Jardim até a Eusébio Matoso. Zona norte - Avenida Brás Leme: tráfego normal. - Avenida Cruzeiro do Sul: tráfego normal. Zona leste - Avenida Radial Leste: baixa lentidão no trecho Wandenkolk até Piratininga. Centro - Avenida do Estado: 1,7 quilômetro, no sentido Santana, entre a João Teodoro e a 25 de Março. - Avenida Paulista: 1,5 quilômetro, no sentido Consolação, entre a Augusta e a Brigadeiro Luis Antônio