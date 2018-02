Corredor de ônibus é aberto pela metade

A Prefeitura de São Paulo vai inaugurar na segunda-feira um corredor de ônibus reversível e pela metade na Rua Domingos de Moraes, entre as Ruas Santa Cruz e Afonso Celso, nos bairros de Vila Mariana e Paraíso, zona sul. A faixa exclusiva para coletivos será ativada nos horários de pico apenas no sentido centro.

No sentido bairro, as obras de alargamento da Domingos de Moraes, necessárias para viabilizar o corredor, devem demorar de dois a três meses para ser concluídas, de acordo com o que informou ontem a Secretaria Municipal de Transportes.

O corredor tem quatro quarteirões - cerca de 700 metros -, servirá a 12 linhas de ônibus municipais e funcionará seis horas por dia, das 6h às 9h e das 17h às 20h. Aproximadamente 145 mil passageiros são usuários dos coletivos que vão trafegar no corredor reversível - modelo já usado em outras faixas exclusivas para coletivos da capital, afirma a gestão Gilberto Kassab.

Segundo a Secretaria de Transportes, as mudanças têm como objetivo "dar maior fluidez ao transporte coletivo e ao tráfego local, minimizando um crítico gargalo no trânsito".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Questionada sobre o porquê de a faixa exclusiva ser aberta apenas em um sentido, a pasta disse que, mesmo que parcial, a medida já terá um impacto significativo para a fluidez do trânsito na região, especialmente com a desativação da conversão à esquerda da Rua Afonso Celso para a Domingos de Moraes, com o fechamento do cruzamento no sentido Ibirapuera.

Para ativar a faixa reversível destinada aos ônibus, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) alargou a pista da Domingos de Moraes no sentido da região central e anunciou algumas mudanças viárias.

A travessia de pedestres no cruzamento da Domingos de Moraes com a Afonso Celso será desativada e um semáforo exclusivo para pedestres será colocado na Domingos de Moraes com a Rua Francisco Cruz.

No trecho do corredor reversível, o horário de funcionamento da zona azul passará a ser entre 9h e 17h. O lado esquerdo da Rua Afonso Celso, entre as Ruas Monsenhor Manuel Vicente e Domingos de Moraes, será liberado para estacionamento de veículos.

No próximo sábado, como preparação para abrir o corredor na segunda-feira, a CET vai instalar na região 2,1 mil m² de sinalização horizontal e 30 placas de sinalização vertical.

A companhia diz que acompanhará as mudanças viárias e orientará motoristas e usuários, que podem obter mais informações pelos telefones 156, da SPTrans, e 1188, da CET, que gerencia o trânsito na capital.