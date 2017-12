Corredor de ônibus Diadema-São Paulo é inaugurado nesta sexta

Prefeito Gilberto Kassab e o governador Alberto Goldman estiveram presentes no evento.

SÃO PAULO - O Corredor Metropolitano Diadema-São Paulo (Morumbi/Berrini) foi inaugurado na manhã desta sexta-feira, 30, pelo Governo do Estado de São Paulo. A obra é extensão do Corredor ABD. O evento contou com as presenças do governador Alberto Goldman, o secretário dos Transportes Metropolitanos, José Luiz Portella, e o secretário-adjunto e Presidente da EMTU/SP, João Paulo de Jesus Lopes.

O corredor conta com 24 quilômetros de faixas de ônibus exclusivas, 36 pontos de paradas e nove estações de transferência (dados ida e volta: Diadema-São Paulo-Diadema). De acordo com o Governo, a construção custou R$ 24,5 milhões. A operação será iniciada neste sábado, 31.

Por ele, circularão as linhas metropolitanas gerenciadas pela EMTU/SP - operadas por concessionária - e linhas municipais, gerenciadas pela SPTrans. A demanda inicial total está estimada em 85 mil usuários/dia.

O trajeto se inicia no Terminal Metropolitano Diadema, incluindo a Avenida Presidente Kennedy, em Diadema, seguindo pelas Avenidas Cupecê, Vereador João de Luca, Professor Vicente Rao e Roque Petroni Júnior, em São Paulo, até a Estação de Transferência Morumbi, onde integra com a Linha 9-Esmeralda (Osasco-Grajaú), da CPTM.

O corredor também permitirá integração com a Linha 5-Lilás, do Metrô, na futura estação Brooklin-Campo Belo.