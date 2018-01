Corredor da 9 de Julho será ampliado até a Cidade Jardim

"Vão ser duas ou três paradas, no lado esquerdo da via. Todo mundo falava que para resolver aquele gargalo da Cidade Jardim precisava fazer um túnel. Eis que chegou um gênio e falou que o ônibus pode passar antes do buraco do túnel. Então, o ônibus estará do lado esquerdo da 9 de Julho." De acordo com ele, foram feitas medições para verificar se a estrutura comporta o corredor ali, que terá piso de concreto armado, em vez de asfalto.

Na gestão do ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD), a SPTrans já havia elaborado um projeto, mas não colocou em prática. Tatto não disse quando as obras vão acabar nem quanto custarão.