Corredor Ayrton Senna terá obras até o dia 9

* Atualizado em 02/09/2013, às 19h35

Até o dia 9 de setembro a Ecopistas, concessionária do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, fará bloqueios em trechos das rodovias Ayrton Senna e Hélio Smidt, que faz ligação para o Aeroporto de Guarulhos, para obras.

A Rodovia Ayrton Senna terá três pontos de interdição para implantação de barreiras de concreto. No sentido capital, o bloqueio será do km 24 ao km 19. As duas faixas da direita e o acostamento serão fechados alternadamente durante a noite, entre 22h e 5h, desta segunda-feira, 2, ao dia 8. Já no sentido interior, no mesmo período, serão duas as intervenções: do km 19 ao km 11, com interdição alternada das duas faixas da esquerda, e do km 23 ao km 20, com bloqueio da faixa da direita.

A faixa da direita da Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, ficará fechada ininterruptamente, entre o km 14 e o km 19, das 8h do dia 2 às 5h do dia 7 de setembro para obras de frisagem e recapeamento. Durante esse período o motorista poderá trafegar apenas pelas quatro faixas restantes. Segundo a Ecopistas, "as interdições estão condicionadas ao clima e ao volume de tráfego, podendo ter o horário de início prorrogado, bem como o de término antecipado".

A Rodovia Hélio Smidt terá obras para implantação de tachas refletivas nos sentidos Aeroporto de Guarulhos e Rodovia Ayrton Senna entre os dias 2 e 8 de setembro. O serviço será feito durante a noite, das 22h às 5h, e bloqueará alternadamente todas as faixas e o acostamento entre o km 0 e o km 3.