Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto terá trechos interditados para obras

SÃO PAULO - O Corredor composto pelas rodovias Ayrton Senna-Carvalho Pinto terá trechos interditados durante esta semana, a partir desta segunda-feira, 24, até o próximo sábado, 29, para obras de recuperação e melhorias nas vias.

Na rodovia Ayrton Senna, as obras de recuperação de pavimento serão realizadas entre os quilômetros 42 e 49 (região de Itaquaquecetuba), com interdição alternada das faixas 2 e 3, no sentido Interior, de segunda a quinta-feira, das 9h às 17h e, na sexta-feira e no sábado, das 9h às 16h.

Já, os serviços de manutenção de radares ocorrerão no quilômetro 17 (região de São Paulo), também no sentido Interior, com interdição alternada das faixas de 1 a 4, de segunda a quinta-feira, das 9h às 17h e, na sexta-feira, das 9h às 16h.

No sentido Capital, as obras de recuperação de pavimento serão realizadas em diversos pontos da rodovia. Entre os quilômetros 17 e 18 (região de São Paulo), haverá interdição parcial da alça de acesso a USP Leste. Na região de Itaquaquecetuba, estas obras ocorrerão do quilômetro 37 ao 39, com interdição alternada das faixas 2 e 3.

E, entre os quilômetros 54 e 58 (região entre Mogi das Cruzes e Guararema), as atividades de recuperação de pavimento interditarão alternadamente as faixas 2 e 3. Estas obras serão realizadas de segunda a quinta-feira, das 9h às 17h e, na sexta-feira e no sábado, das 9h às 16h.

Os serviços de manutenção de radares acontecerão no quilômetro 26 (região de Guarulhos), com interdição das faixas 1, 2 e 3, alternadamente, de segunda à sábado, no sentido Capital, das 10h às 16h. Os mesmos serviços ocorrerão de segunda-feira à sábado durante a madrugada, no quilômetro 39,5, das 22h às 5h, com interdição alternada das faixas 1, 2 e 3 e, no quilômetro 51, das 23h às 5h, com interdição das faixas de 1 a 3, alternadamente.

Na rodovia Carvalho Pinto, as obras de recuperação de pavimento ocorrerão nos dois sentidos. Em direção ao Interior haverá interdição da faixa 2, entre os quilômetros 84 e 86 (região de Jacareí) e, no sentido Capital, as obras serão realizadas em dois trechos; do quilômetro 115 ao 117 (região de Caçapava) e, entre os quilômetros 127 e 129 (região de Taubaté), com interdição da faixa 2. Estas obras ocorrerão de segunda a quinta-feira, das 9h às 17h e, na sexta-feira e no sábado, das 9h às 16h.

As obras de sinalização acontecerão no sentido Capital, entre os quilômetros 60 e 75 (região entre Guararema e Jacareí), com interdição alternada das faixas 1 e 2, de segunda a quinta-feira, das 9h às 17h e, na sexta-feira e no sábado, das 9h às 16h. Os serviços de manutenção de radares serão realizados durante a madrugada, com interdição alternada das faixas 1, 2 e 3, nos quilômetros 66,8 e 84,6, de segunda a sexta-feira, das 23h às 5h.

Na rodovia SPI 035/56 a interdição será das faixas 1 e 2, entre os quilômetros 0,4 e 0, para obras de recuperação de pavimento, de segunda a quinta-feira, das 9h às 17h e, na sexta-feira, das 9h às 16h, nos dois sentidos da rodovia.