Corpos podem não ser resgatados do Atlântico A operação de resgate dos destroços do avião da Air France que fazia o voo 447 entre Rio e Paris e caiu no Atlântico em 31 de maio de 2009, matando as 228 pessoas a bordo, pode não recuperar os corpos. Segundo o governo da França, restos mortais podem não resistir ao içamento que será feito por robôs-submarinos e cabos. A previsão é que o navio que fará o resgate chegue ao local dos destroços dia 26. A operação deve durar dois meses, ao custo de 5 milhões, bancados pelo governo francês.