Corpos em chamas são encontrados em partes diferentes da zona sul

SÃO PAULO - O corpo de um adolescente, de aproximadamente 16 anos, branco, foi encontrado em chamas, por volta das 19 horas de terça-feira, 3, no interior de uma caçamba com material reciclável no estacionamento do Supermercado Ricoy, localizado na esquina da Estrada Canal do Cocaia com a Rua Demas Zitto, no Parque Cocaia, região da represa Billings, zona sul de São Paulo.

Ao ver o corpo ainda em chamas, o funcionário da empresa que recolhe o material que vai para a reciclagem acionou a Polícia Militar, que constatou a morte no local. Não houve testemunhas do crime. O caso foi encaminhado ao plantão do 101º Distrito Policial, do Jardim das Embuias, registrado pelo delegado Rodrigo Lacordia e será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Ainda na noite de terça-feira, outro corpo de um homem foi incendiado, na esquina da Rua Francisco Pedroso de Toledo com a Rua Eugênio Belotto, próximo ao quilômetro 13, sentido litoral, da Rodovia Anchieta, na Vila Liviero, zona sul de São Paulo.

Acionados por uma pessoa que viu a vítima em chamas, policiais militares da 4ª Companhia do 46º Batalhão foram até o endereço, em frente ao pátio de um estacionamento para caminhões, e verificaram que o desconhecido já estava completamente queimado e morto.

Com o rosto para o chão e envolto com restos de um saco de pano, mãos amarradas e braços juntos às costas, a vítima ainda é negra e aparetentemente tem 25 anos. Peritos do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionados para verificar se há no corpo marcas de tiros ou ferimentos por arma branca.

O caso foi registrado no 83º Distrito Policial, do Parque Bristol.

Texto atualizado às 5h20