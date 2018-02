Corpos dos 2 brasileiros estavam em área quente e seca do Peru e longe um do outro Os corpos dos dois brasileiros encontrados mortos no Peru poderão ser repatriados para o Brasil amanhã. Autópsias nos corpos do geólogo Mário Bittencourt, de 61 anos, e do engenheiro Mário Guedes, de 57, apontaram como causa das mortes edemas nos pulmões e no cérebro. A análise, porém, não apontou o que provocou os edemas e exames laboratoriais serão realizados para tentar esclarecer as circunstâncias das mortes.