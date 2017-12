Corpos de PMs não foram mexidos, diz IC Os laudos do caso Pesseghini deverão ficar prontos na próxima semana, mas o Instituto de Criminalística (IC) já constatou que os corpos não foram removidos da cena do crime. Agora, a polícia vai ouvir novamente testemunhas que prestaram depoimento no início das investigações, entre elas colegas do estudante de 13 anos suspeito de matar os pais, a avó, a tia-avó e depois se suicidar.