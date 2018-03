Corpos de irmãs desaparecidas são encontrados no interior de SP

SÃO PAULO - Duas irmãs, de 15 e 16 anos, foram encontradas mortas na manhã desta segunda-feira 28, na cidade de Cunha, no interior de São Paulo. Elas estavam desaparecidas desde a última quarta-feira, quando deixaram a escola. Desde então a polícia fazia buscas na região na tentativa de localizar as adolescentes.

Os corpos de Josely e Juliana foram encontrados perto da casa onde elas moravam com os pais, no bairro Jacuí, na zona rural de Cunha. A delegada Sandra Vergal disse que as meninas tinham cortes no pescoço. Ela não soube dizer se eram profundos ou não, nem se eles foram determinantes para a morte de ambas,

O laudo do Instituto Médico Legal (IML), previsto para sair no final desta tarde, deverá confirmar o motivo da morte. A polícia ainda não tem suspeitos para o crime.

Nos últimos dias as buscas contaram com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar, cães farejadores da Polícia Floresta, e um barco do Corpo de Bombeiros.

De acordo com a polícia, as investigações indicam que, como o relacionamento das jovens com a família é aparentemente saudável, a possibilidade de fuga de casa é muito pequena.

Atualizado às 16h48