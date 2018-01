Corpos de irmãos levados por correnteza são encontrados

O Corpo de Bombeiros encontrou na manhã desta terça-feira, 26, os corpos de dois dos três irmãos que desapareceram no último domingo, 24, no Rio Jequitinhonha, em Itaobim, em Minas Gerais.

As vítimas são um menino e uma menina com até 13 anos. Eles e a terceira irmã estavam com o pai quando desapareceram no rio. O pai tentou salvar os filhos, mas a correnteza estava forte. A garota ainda está sendo procurada pelos bombeiros.