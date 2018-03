Com as casas vieram famílias inteiras, como a de Marcia Ferreira Campos. Segundo vizinhos, ela tinha 50 anos e morreu com toda a família. Na casa estavam seus filhos, Fabiano, Gerson e Rafael, os netos, Diego e Matheus, a nora Bianca e a sobrinha Michele. Todos foram levados pela lama. Seus corpos se espalharam por 1 km.