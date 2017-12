Corporação fala em ''coincidência'', mas confirma pedido por proteção Para a Polícia Militar, foi apenas uma grande "coincidência" o fato de uma base móvel ter sido colocada ao lado do Shopping Cidade Jardim logo depois dos assaltos no endereço. A corporação, no entanto, confirmou que o shopping pediu para que policiais fizessem a proteção do complexo. "De fato, houve uma solicitação por parte do shopping, mas nós só colocamos a base ali por causa dos assaltos na Marginal do Pinheiros durante o trânsito", diz a 1.º tenente Rosana Ferreira de Sousa, do 16.º Batalhão da PM, responsável pelo policiamento na área. "Foi coincidência mesmo."