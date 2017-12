Corpo é encontrado no Rio Tietê, em São Paulo

SÃO PAULO - O corpo de um homem foi encontrado nas águas do Rio Tietê, na zona leste de São Paulo, por volta das 9 horas desta segunda-feira, 10. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar trabalham na retirada do corpo, próximo ao Parque São Jorge, sede do Corinthians, no Tatuapé.

A Polícia Civil começa os trabalhos de identificação e perícia sobre as causas da morte. Ainda não há mais informações sobre a vítima.

Uma faixa da Marginal do Tietê está bloqueada no sentido da Rodovia Castelo Branco da via, próximo à chegada à capital pela Rodovia Ayrton Senna. Como reflexo, o trânsito é lento na região.