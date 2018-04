Corpo é encontrado no lago do Ibirapuera O corpo de um homem, de aproximadamente 35 anos, foi encontrado por um fotógrafo às margens do lago da fonte multimídia do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, por volta das 10h30 de ontem. O cadáver estava em estágio avançado de decomposição e não tinha ferimentos ou sinais de agressão. Também estava sem documentos ou dinheiro nos bolsos. Segundo a polícia, não aparentava ser o corpo de um morador de rua. O caso foi registrado como morte suspeita no 36.º DP.