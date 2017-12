Corpo é encontrado no Lago do Ibirapuera Um corpo foi encontrado na tarde de ontem no lago do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, por funcionários do local. Segundo a polícia, a vítima é o ajudante de serviços gerais Sílvio da Silva Santos, de 37 anos, que estava desaparecido desde domingo. A família dele não teria registrado a ocorrência. De acordo com os parentes, ele era usuário de drogas. O corpo, que foi identificado por um RG no bolso, boiava no lago com a cabeça para fora da água. Os bombeiros o retiraram do local para a perícia no Instituto Médico-Legal. Em uma análise preliminar, a causa da morte seria afogamento.