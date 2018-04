Corpo é encontrado em chamas à margem da rodovia Régis Bittencourt

Pedro da Rocha e Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - O corpo de um jovem foi encontrado em chamas no final da noite de quarta-feira, 23, à margem da pista sentido SP-PR da rodovia Régis Bittencourt, no quilômetro 290, no bairro Potuverá, em Itapecerica da Serra, região sudoeste da Grande São Paulo.

Um pedestre que passava pelo local e viu a cena acionou a concessionária Autopista Régis que, por sua vez, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo os policiais, a vítima, um rapaz negro, ainda não identificado, tem aproximadamente 25 anos, estava com mãos e pés amarrados e tinha boa parte do corpo carbonizada.

Uma das pessoas que se aglomeraram no local teria dito aos funcionários da concessionária que o rapaz morto seria morador da região e é suspeito de envolvimento em alguns casos de estupro. Até a 1 hora desta quinta-feira, 24, o policial rodoviário que está no local à espera da perícia não havia confirmado tal informação.

O caso foi registrado no plantão do Distrito Policial Central de Itapecerica da Serra.