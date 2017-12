Corpo é encontrado em aeroporto do Rio O corpo de um homem, cuja identidade não foi divulgada, foi encontrado na manhã de ontem no Aeroporto Tom Jobim, no Rio. Ele foi localizado no Terminal 1, dentro da área de trânsito das aeronaves. O corpo foi visto por volta de 5h30, e a Polícia Federal foi mobilizada para proceder a investigação. Segundo a PF, o corpo aparentava ter caído do terceiro andar. Não se sabe se o homem caiu ou foi empurrado nem foi informado se ele era funcionário de alguma companhia aérea.