Corpo é encontrado dentro de veículo incendiado na zona leste de SP

SÃO PAULO - Um corpo carbonizado foi encontrado, por volta da 1 hora desta quinta-feira, 18, no interior de um porta-malas de carro incendiado no interior do Parque Ecológico do Tietê, na zona leste de São Paulo.

Acionados para apagar as chamas que consumiam o veículo, os bombeiros, após o trabalho de combate ao fogo, abriram o porta-malas e localizaram um corpo, cujo sexo ainda não foi descoberto pela polícia em razão do estado em que ficou a vítima.

O carro, abandonado numa via marginal da Rodovia Ayrton Senna dentro do parque, não tinha queixa de roubo ou furto segundo a polícia. Até as 4 horas, o proprietário do carro não havia sido contactado pelos policiais. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).