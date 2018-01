Corpo é encontrado dentro de carro incendiado em SP

SÃO PAULO - Um corpo carbonizado foi encontrado dentro de um carro no início da madrugada desta segunda-feira, 23, na Avenida Jacu-Pêssego, próximo à Rodovia Ayrton Senna, no Jardim Nair, zona leste de São Paulo. Testemunhas viram o Palio Weekend cinza pegando fogo e acionaram o Corpo de Bombeiros. Ao encontrarem o corpo, os bombeiros avisaram a Polícia Militar. A vítima - um homem, ainda não identificado - apresentava um ferimento no pescoço. O caso será apresentado no 63º Distrito Policial (Vila Jacuí).