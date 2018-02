Corpo é encontrado boiando em córrego do Parque do Ibirapuera

SÃO PAULO - O corpo de um homem foi encontrado no início da tarde desta terça-feira, 11, em um córrego do Parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo.

Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), a Guarda Civil Metropolitana (GCM) fazia uma ronda no parque por volta das 13h30 quando avistou o corpo boiando no córrego que liga o lago à usina de tratamento de água do local.

O corpo, de um homem branco, não apresentava sinais de violência, de acordo com a GCM. Ele estava sem documentos e foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). Até o fim da tarde desta terça-feira, não havia sido identificado.

O local foi isolado e passou por perícia. O caso da morte será investigado pelo 36º Distrito Policial (Vila Mariana).