Corpo é achado no Tietê e terra destrói casa na Vila Mariana O Corpo de Bombeiros encontrou ontem, por volta das 17h, o corpo de um homem no Rio Tietê, no trecho da Rua Capachós, no Jardim Pantanal, na zona leste. A vítima, possivelmente arrastada pela enxurrada, estava presa a um galho. Até a noite de ontem, a identificação não havia sido divulgada.